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    Погребняк пропустит старт Чемпионшипа

    Российский нападающий английского «Рединга» Павел Погребняк заявил, что ему, по всей видимости, придется пропустить старт Чемпионшипа из-за повреждения. В первом туре команда россиянина сыграет с «Бирмингемом» (8-е августа).
    «Видно, что первую игру сезона мне придется пропустить. Очень жаль. Ведь я надеялся помочь команде набрать первые очки, но нужно понимать, что это футбол и с этим ничего не сделаешь. Сама травма не такая серьезная. Восстановление должно занять около 10 дней», - заявил Погребняк.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 21:56

      Здоровья Павлу и поскорее набрать форму. А там глядишь и в сборную новый тренер вызовет.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 17:20

      Так и ЧМ-18 проксркать можно...

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