Погребняк пропустит старт Чемпионшипа

Российский нападающий английского «Рединга» Павел Погребняк заявил, что ему, по всей видимости, придется пропустить старт Чемпионшипа из-за повреждения. В первом туре команда россиянина сыграет с «Бирмингемом» (8-е августа).





«Видно, что первую игру сезона мне придется пропустить. Очень жаль. Ведь я надеялся помочь команде набрать первые очки, но нужно понимать, что это футбол и с этим ничего не сделаешь. Сама травма не такая серьезная. Восстановление должно занять около 10 дней», - заявил Погребняк. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!