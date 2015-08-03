ЦСКА: «В футболе нет места национализму и расизму»

"Национализму и расизму", не было там национализма, был чистейший шовинизм. Хватит подменять понятия!
Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу поведения собственных фанатов в субботнем матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).
«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА, игроки и тренеры команды считают своим долгом выразить крайнее возмущение поведением части болельщиков на матче 3-го тура ПФК ЦСКА — «Анжи».
Армейская команда всегда была интернациональной, вклад в наши общие победы вносили представители разных народов и рас. В футболе нет места национализму и расизму, и поэтому ПФК ЦСКА не перестанет бороться против любых проявлений подобного характера.
Болельщики, которые позволяют себе оскорбления на национальной почве в адрес гостей нашей команды и их групп поддержки, оскорбляют таким образом и ПФК ЦСКА. Наш клуб совместно с правоохранительными органами проведет внутреннее расследование и приложит все усилия для искоренения проявлений национализма и расизма на трибунах. Толерантности в этом вопросе быть не должно!».
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