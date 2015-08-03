ЦСКА: «В футболе нет места национализму и расизму»

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу поведения собственных фанатов в субботнем матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).

«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА, игроки и тренеры команды считают своим долгом выразить крайнее возмущение поведением части болельщиков на матче 3-го тура ПФК ЦСКА — «Анжи».

Армейская команда всегда была интернациональной, вклад в наши общие победы вносили представители разных народов и рас. В футболе нет места национализму и расизму, и поэтому ПФК ЦСКА не перестанет бороться против любых проявлений подобного характера.