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    ЦСКА: «В футболе нет места национализму и расизму»

    Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу поведения собственных фанатов в субботнем матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).
    «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА, игроки и тренеры команды считают своим долгом выразить крайнее возмущение поведением части болельщиков на матче 3-го тура ПФК ЦСКА — «Анжи».
    Армейская команда всегда была интернациональной, вклад в наши общие победы вносили представители разных народов и рас. В футболе нет места национализму и расизму, и поэтому ПФК ЦСКА не перестанет бороться против любых проявлений подобного характера.
    Болельщики, которые позволяют себе оскорбления на национальной почве в адрес гостей нашей команды и их групп поддержки, оскорбляют таким образом и ПФК ЦСКА. Наш клуб совместно с правоохранительными органами проведет внутреннее расследование и приложит все усилия для искоренения проявлений национализма и расизма на трибунах. Толерантности в этом вопросе быть не должно!».

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.08.2015 17:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      yura-sever 4 августа 2015, 01:51

      "Национализму и расизму", не было там национализма, был чистейший шовинизм. Хватит подменять понятия!

      0
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      Рейтинг: +35

      mep13 3 августа 2015, 18:30

      Что они делают??? Так ведь и в ПЛ можно выйти.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 3 августа 2015, 17:17

      что там расследовать? две трибуны не закроешь.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 17:08

      Паканкретней...!

      0
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