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    Колосков: «40 команд на ЧМ — хороший PR-ход от Платини»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Мишель Платини в случае своего избрания на пост президента ФИФА увеличит количество участников Чемпионата мира по футболу до 40-ка.
    «Платини уже такую идею высказывал, поскольку идет постепенное увеличение: 24 команды будут принимать участие на чемпионате Европы. Во-первых, увеличение до 40 команд - это неплохой PR-ход перед выборами. Сейчас Платини еще раз напомнил об этой идее, и получит дополнительные голоса. Во-вторых, это действительно целесообразно, поскольку уровень футбола в мире постоянно растет. Посмотрите, как здорово прибавляют чилийцы, эквадорцы, колумбийцы. В общем, увеличение - это разумно», - поведал Колосков.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.08.2015 16:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 17:18

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      Рейтинг: +19

      body 3 августа 2015, 16:51

      может кто ответить, а где народ то .....

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      Рейтинг: +966

      Харченко > body 3 августа 2015, 19:02

      Пивка выпей!

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