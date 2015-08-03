Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин дал прогноз на игру «Спартак» - «Рубин»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» (ранее — московского «Спартака») Валерий Карпин дал прогноз на встречу третьего тура РФПЛ своей бывшей команды против казанского «Рубина».
    «Спартаку» нужна домашняя победа. С «Уфой» не совсем все получилось. Но удалось взять три очка на выезде в Краснодаре. Что касается «Рубина», то он пока неудачно выступает. Казанцы начали сезон с двух поражений подряд. Я думаю, что им трудно рассчитывать на очки в выездной игре со «Спартаком». Не думаю, что в начале сезона усталость может помешать «Рубину». Матч играется в понедельник, а не в воскресенье. Если бы «Рубин» играл через два дня на третий, было бы тяжелее. А тут все-таки через три дня на четвертый. Не думаю, что с физикой у казанцев возникнут проблемы. Они могут возникнуть в других аспектах. Я думаю, что в этой встрече логично поставить на «Спартак», он победит со счетом 2:1», - заявил Карпин.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die 3 августа 2015, 18:21

      По другому никак,блондинчик ;)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      wh1sp3r 3 августа 2015, 18:03

      Я думаю, не думаю, не думаю, я думаю... 4 предложения одинаково начинаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 17:24

      Посмотрим)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      brat070 3 августа 2015, 16:59

      ну Волера то знает. ему можно верить, авторитетный чел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      NeLdO 3 августа 2015, 16:56

      Только Рубин!Только победа!!!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11