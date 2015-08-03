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    Назаров: «Спартак» стал нащупывать свою игру»

    Известный актер Дмитрий Назаров, давний болельщик московского «Спартака», поделился своими ожиданиями от понедельничного матча команды в рамках третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
    «Конечно, иду с сыном и друзьями на футбол. Ничего другого, кроме победы, не жду. Хотя в последнее время это рискованно. В последнее время «Спартак» стал нащупывать свою игру, есть повод для куража, надежды и оптимизма. Учитывая, что «Рубин» не очень удачно стартовал, настроение перед игрой позитивное», - сказал Назаров в эфире радио «КП».

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.08.2015 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 3 августа 2015, 19:59

      задолбали, от краснодара отскочили, теперь Алинечеву пол страны от[ Соблюдайте правила]готово

      -1
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 3 августа 2015, 17:34

      и нащупал что-то теплое, мягкое и зловонное;) но вообще удачи аленичеву, может неплохой тренер получиться.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 17:20


      Практически каждый встречный алкаш -- обязательно глорит за СпаМ.

      Что-то такое их там притягивает.

      -1
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