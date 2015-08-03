Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маньяков: «Бородюк — оптимальный тренер для сборной России»

    Известный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий чуть ли не единственный кандидат на пост наставника сборной России

    - Во-первых, я очень тепло отношусь к Слуцкому, он один из сильнейших специалистов нашей страны, но совмещение постов не пойдет на пользу ни национальной команде, ни клубу, - приводит слова Маньякова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко. - У армейцев короткая скамейка запасных, так что тут подвижки в тренерском штабе могут породить ряд больших проблем. Если Леонид Викторович возглавит сборную и сможет грамотно выйти из сложившейся ситуации, то он просто красавчик.
    - Кого, на ваш взгляд, надо поставить у руля сборной России?
    - Оптимальная кандидатура в оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2016 — Александр Бородюк. Он имеет опыт работы в национальной команде при нескольких специалистах, да и очень неплохо зарекомендовал себя на клубном уровне.
    - Почему тогда сейчас говорят,что Слуцкий — это чуть ли не единственный кандидат на данную вакансию?
    - Если честно, то понятия не имею. Думаю, что руководителям российского футбола в этом плане виднее.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 19:33

      кого не назначай ничего путного не выйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:56

      Бородюк работал в сборной и есть определенный багаж опыта.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      MU10!!! > nahan 3 августа 2015, 16:54

      Пусть ЛВГ рашку тренерует)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11