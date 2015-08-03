Шмаров дал прогноз на матч «Спартак» - «Рубин»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров дал прогноз на понедельничный матч красно-белых в рамках третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».

«В сегодняшнем матче я жду победы от красно-белых. Сложно сказать, кто в этом матче фаворит, ведь «Спартак» — это непредсказуемая команда. Будем надеяться, что под руководством Дмитрия Аленичева футболисты обретут уверенность и начнут стабильно выигрывать. Что касается «Рубина», то мне очень понравилась игра казанцев в Австрии. Подопечные Рината Билялетдинова действовали слаженно и интересно. Хотя в национальном первенстве команда из Казани стартовала очень неудачно.