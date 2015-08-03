Драгович: «Переговоров за спиной «Динамо» не веду»

Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович прокомментировал слухи о своих переговорах о переходе в какой-либо другой клуб.





«У меня контракт с «Динамо», и я должен жить интересами своей команды. Сейчас у меня в голове желание достойно выступить с командой в ЛЧ, а также в украинских турнирах. А если будет серьезное предложение от топ-клуба, то думаю, что президент «Динамо» пригласит меня к себе в кабинет и мы решим мою дальнейшую судьбу. Так будет честно и правильно. Поверьте, что никаких переговоров за спиной «Динамо» я не веду. Слухам тоже поменьше верьте», - заявил австриец. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!