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    Измайлов этим летом может завершить карьеру

    Агент бывшего полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза не исключил, что его клиент этим летом повесит бутсы на гвоздь.
    «Новостей пока нет. Предложения от клубов есть - от российского и из Саудовской Аравии. Но Марат думает. До конца заявки есть время. Не знаю, посмотрим... Он взял паузу. Марат сам должен принять решение. Захочет дальше играть - сделает выбор, нет - значит, нет… Ничего исключать нельзя», - заявил агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 14:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 17:22

      Постой.Не уходи.Мы ждали лета.Пришла зима.

      -1
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      Рейтинг: +10

      MU10!!! 3 августа 2015, 15:59

      Может и в Казахстане доиграть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:46

      Травматичная карьера получилась у одаренного игрока.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт > nahan 3 августа 2015, 18:25

      он в краснодаре и с травмой играл зае бись нига

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 3 августа 2015, 15:37

      в краснодар давай б ля а то загибаемся

      0
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