Измайлов этим летом может завершить карьеру

Агент бывшего полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза не исключил, что его клиент этим летом повесит бутсы на гвоздь.





«Новостей пока нет. Предложения от клубов есть - от российского и из Саудовской Аравии. Но Марат думает. До конца заявки есть время. Не знаю, посмотрим... Он взял паузу. Марат сам должен принять решение. Захочет дальше играть - сделает выбор, нет - значит, нет… Ничего исключать нельзя», - заявил агент. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!