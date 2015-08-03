РФС созовет комитет по безопасности для разбора игры ЦСКА - «Анжи»

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев заявил, что для разбора инцидентов, имевших место на игре третьего тура РФПЛ ЦСКА - «Анжи» (1:0), будет созван комитет по безопасности.





«Можно однозначно сказать, что в скандировании присутствовали элементы разжигания вражды и ненависти, поэтому РФС намерен созвать комитет по безопасности и работе с болельщиками. Там уже после решения Контрольно–дисциплинарного комитета РФС (5 августа) мы тщательным образом заслушаем все стороны – и ЦСКА, и «Анжи». Произошедшее не красит наш футбол. Мы сделаем выводы и примем дополнительное решение, обязывающее в том числе и армейский клуб провести встречу со своими болельщиками, собрать их лидеров, проработать все вопросы», - сказал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!