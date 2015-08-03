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    РФС созовет комитет по безопасности для разбора игры ЦСКА - «Анжи»

    Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев заявил, что для разбора инцидентов, имевших место на игре третьего тура РФПЛ ЦСКА - «Анжи» (1:0), будет созван комитет по безопасности.
    «Можно однозначно сказать, что в скандировании присутствовали элементы разжигания вражды и ненависти, поэтому РФС намерен созвать комитет по безопасности и работе с болельщиками. Там уже после решения Контрольно–дисциплинарного комитета РФС (5 августа) мы тщательным образом заслушаем все стороны – и ЦСКА, и «Анжи». Произошедшее не красит наш футбол. Мы сделаем выводы и примем дополнительное решение, обязывающее в том числе и армейский клуб провести встречу со своими болельщиками, собрать их лидеров, проработать все вопросы», - сказал функционер.

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    Источник: ТАСС

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    03.08.2015 14:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 15:17

      Здесь уже говорильней не отмазаться, пора жёстко наказывать такие проявления... в любом объединении фанатов!

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > морозз 3 августа 2015, 15:26

      был на матче. сразу предсказал такое развитие событий. идиоты.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > RIR68 3 августа 2015, 15:36

      Такие проявления есть в любом фанатиком движении...просто ЦСКА сейчас на слуху в том числе и в Европе и поэтому движуха идёт к нему не детская, а фанаты эту движуху расцвечивают а разные цвета!

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 3 августа 2015, 14:51

      В ЛЧ промолчали, теперь оторвались на "Анжи". Ничего не изменилось, как были неумными так ими и остались.

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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > tanis 29 3 августа 2015, 15:19

      Ну, что с них взять? Бараны!

      -1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 > Pirboy71 3 августа 2015, 21:06

      Не - лошади.

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