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    «Ювентусу» нужен Маскерано

    Туринский «Ювентус» всерьез рассматривает возможность приобретения футболиста испанской «Барселоны» Хавьера Маскерано. В нем «старая синьора» видит и отличного центрального защитника, и замену травмированному опорному хавбеку Сами Хедире. На данный момент неизвестно, какую позицию в вопросе потенциального трансфера аргентинца займет каталонский клуб.
    Сообщается, что ввиду травмы Хедиры «Ювентус» возобновил попытки приобрести полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Акселя Витселя.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 16:20

      Размечтались

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:11

      Бесполезная затея...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 3 августа 2015, 14:53

      Не вижу такой крайней неоходимости в приоритении центрдефа.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:29

      не отдадут его, Витселя Зенит тоже не отдаст, пока замену не найдет

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 3 августа 2015, 14:26

      Утятина.

      0
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