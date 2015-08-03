«Ювентусу» нужен Маскерано

Туринский «Ювентус» всерьез рассматривает возможность приобретения футболиста испанской «Барселоны» Хавьера Маскерано. В нем «старая синьора» видит и отличного центрального защитника, и замену травмированному опорному хавбеку Сами Хедире. На данный момент неизвестно, какую позицию в вопросе потенциального трансфера аргентинца займет каталонский клуб.

Акселя Витселя.



Сообщается, что ввиду травмы Хедиры «Ювентус» возобновил попытки приобрести полузащитник санкт-петербургского «Зенита» «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!