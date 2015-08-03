Платини предлагает ввести белые карточки

Кандидат на пост президента ФИФА Мишель Платини включил с свою избирательную компанию идею увеличения числа участников Чемпионата мира до 40-ка. Ее он озвучит на жеребьевке групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы 27-го августа в Монако. Напомним, что ранее француз уже увеличил Чемпионат Европы с 16-и до 24-х команд.





Помимо этого, действующий президент УЕФА предложит ввести белые карточки, при предъявлении которых игрок будет вынужден покинуть поле на десять минут. Также Платини собирается наложить вето на трансферы футболистов, которым не исполнилось 18-и лет. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!