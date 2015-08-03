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    Платини предлагает ввести белые карточки

    Кандидат на пост президента ФИФА Мишель Платини включил с свою избирательную компанию идею увеличения числа участников Чемпионата мира до 40-ка. Ее он озвучит на жеребьевке групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы 27-го августа в Монако. Напомним, что ранее француз уже увеличил Чемпионат Европы с 16-и до 24-х команд.
    Помимо этого, действующий президент УЕФА предложит ввести белые карточки, при предъявлении которых игрок будет вынужден покинуть поле на десять минут. Также Платини собирается наложить вето на трансферы футболистов, которым не исполнилось 18-и лет.

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    Источник: AS

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    03.08.2015 14:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +21

      siberon 3 августа 2015, 21:40

      Французо мафиозо, блин. Одни коррупционнеры - что в в ФИФА, что в УЕФА... Весь футбол "пропах" политикой.

      0
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      Рейтинг: +10

      Arku 3 августа 2015, 20:02

      предлагаю Платини уйти из футбола

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 3 августа 2015, 19:39

      Чистой воды рассизм!

      0
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      Рейтинг: +30

      Forza Kir 3 августа 2015, 19:15

      по моему перебор, особенно с карточками!!!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 17:28

      Да всё правильно делает Мишган..
      Хотя сорок разбойников...эточто-то..алибабаевно..

      -1
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      Рейтинг: +28

      Ira55927 3 августа 2015, 17:22

      бред несёт

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 17:13

      Хорошо хоть не белый билет

      0
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 3 августа 2015, 17:06

      совсем уже сгнил платиня. старый продажный чинуша.

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      Рейтинг: +6002

      GoldPlayFIFARus9 3 августа 2015, 16:49

      Опять двадцать пять?И этот человек хочет возглавить ещё ФИФА? Что дальше? Ввести чёрные карточки?Потому что белые, это не толерантно по отношению к чернокожим игрока? Ввести рекламную паузу по в каждом тайме,как в КХЛ?

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      Рейтинг: +121

      KINGSof10 3 августа 2015, 16:34

      а жёлтые куда девать? )

      0
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