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    На матч «Рубина» в ЛЕ назначены израильтяне; на игру «Краснодара» - бельгийцы

    Стали известны судейские бригады на ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Рубин» - «Штурм» (Австрия) и «Слован» (Словакия) - «Краснодар». В России отработают израильтяне под руководством Лирана Лиани, в Словакии — бельгийцы под предводительством Себастьяна Дельферьера.
    Добавим, что первые игры завершились счетами 3:2 и 0:2 соответственно.

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    Источник: УЕФА

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    03.08.2015 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:10

      Удачи российским командам.

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