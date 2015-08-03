На матч «Рубина» в ЛЕ назначены израильтяне; на игру «Краснодара» - бельгийцы

Удачи российским командам.
Стали известны судейские бригады на ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Рубин» - «Штурм» (Австрия) и «Слован» (Словакия) - «Краснодар». В России отработают израильтяне под руководством Лирана Лиани, в Словакии — бельгийцы под предводительством Себастьяна Дельферьера.
Добавим, что первые игры завершились счетами 3:2 и 0:2 соответственно.
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