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    «Спарту» и ЦСКА рассудят итальянцы

    Стала известна судейская бригада на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА. Главным арбитром будет Паоло Сильвио Маццолени, На линии ему помогут Лоренцо Манганелли и Фабио Галлони. Резервный — Андреа Джервазони.
    Матч в Праге состоится пятого августа и начнется в 19:45 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    03.08.2015 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:07

      Спарта крепкий орешек, но армейцам по силам их пройти.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:03

      Удачи!

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