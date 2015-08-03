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    ЦСКА хочет отправить Базелюка в ФНЛ

    Спортивный директор столичного ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что нападающий красно-синих Константин Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов ФНЛ.
    «По Базелюку у ЦСКА есть несколько предложений. Команды? Нет, пока этого сообщить не могу, но отмечу, что они все из ФНЛ», - приводит слова Яровинского корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 12:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 3 августа 2015, 21:51

      А чё? ФК ЦСКА наконец то в ФНЛ собрался? Правильно, давно пора. Там две трети команд играют намного лучше и интереснее коней. Да и другу своему, Карпину, там Слуцкий проигрывать сможет.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 3 августа 2015, 21:47

      ы

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 3 августа 2015, 21:46

      а

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      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 3 августа 2015, 21:46

      а

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      Рейтинг: +348

      343443 3 августа 2015, 21:43

      болельщики не думают о команде,их и болельщиками назвать нельзя,так подобие

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 августа 2015, 18:55

      слуц, одумайся...

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      Рейтинг: +19

      body 3 августа 2015, 17:11

      давай к нам, в Казахстан .

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 16:22

      Там хоть практика будет.Авось что-нибудь получится

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      Рейтинг: +15

      h666d- 3 августа 2015, 15:34

      ждём в Томи

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      Рейтинг: +712

      RIR68 3 августа 2015, 15:25

      это нормально. захочет играть, заиграет. но сомневаюсь.

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