ЦСКА хочет отправить Базелюка в ФНЛ

Спортивный директор столичного ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что нападающий красно-синих Константин Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов ФНЛ.



«По Базелюку у ЦСКА есть несколько предложений. Команды? Нет, пока этого сообщить не могу, но отмечу, что они все из ФНЛ», - приводит слова Яровинского корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.