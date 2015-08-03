ЦСКА хочет отправить Базелюка в ФНЛ

А чё? ФК ЦСКА наконец то в ФНЛ собрался? Правильно, давно пора. Там две трети команд играют намного лучше и интереснее коней. Да и другу своему, Карпину, там Слуцкий проигрывать сможет.
Спортивный директор столичного ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что нападающий красно-синих Константин Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов ФНЛ.
«По Базелюку у ЦСКА есть несколько предложений. Команды? Нет, пока этого сообщить не могу, но отмечу, что они все из ФНЛ», - приводит слова Яровинского корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.
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