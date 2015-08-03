Попов — лучший игрок «Спартака» в июле по версии болельщиков

Очень хороший игрок.
Болельщики московского «Спартака» признали полузащитника команды Ивелина Попова лучшим игроком в минувшем месяце, сообщает официальный сайт красно-белых. Вторым в голосовании оказался вратарь Артем Ребров, третьим — хавбек Роман Широков.
Отметим, что, по мнению экспертов, болгарин заметно освежил игру «Спартака» в средней линии.
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