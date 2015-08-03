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    Попов — лучший игрок «Спартака» в июле по версии болельщиков

    Болельщики московского «Спартака» признали полузащитника команды Ивелина Попова лучшим игроком в минувшем месяце, сообщает официальный сайт красно-белых. Вторым в голосовании оказался вратарь Артем Ребров, третьим — хавбек Роман Широков.
    Отметим, что, по мнению экспертов, болгарин заметно освежил игру «Спартака» в средней линии.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    03.08.2015 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:05

      Очень хороший игрок.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 12:48

      Попов по тихоньку начинает играть все лучше. Техничный неординарный футболист.

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