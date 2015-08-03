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    Сергей Рыжиков: «Верьте в нас, и мы свернем горы»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков повел свой 50-й матч в еврокубках за казанскую команду. После юбилея голкипер поделился эмоциями от игры с австрийцами.

    «Я не знал, что это юбилейная игра. Брат написал мне смску, поздравил с победой и сообщил новость, что я сыграл 50-й матч в еврокубках. Не ожидал такого результата от себя, и эти 50 матчей очень быстро пролетели. Хочется пробиться в групповой этап Лиги Европы, хочется исправить наше слегка пошатнувшееся положение в чемпионате России. Так что нужно играть и радовать болельщиков.
    С австрийцами середина поля, защитники, нападающие сыграли великолепно, мы победили на выезде 3:2. Не думаю, что кто-то ставил ставку на нас, когда мы приехали. Но мы верим в свои силы, уверены в себе, но не самоуверенны. Так что верьте в нас, и мы можем свернуть с вашей верой горы», - приводит слова голкипера официальный сайт казанцев.
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    Источник: ФК «Рубин»

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    03.08.2015 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:02

      Шею не сверни...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:07

      Верим, надеемся все наши в групповой этап пройдут.

      1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха > ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 15:12

      Да!!!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 августа 2015, 13:35

      Молодцом, всё правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 12:40

      Рубин пока набирает форму но Рыжиков неплохо играет.

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