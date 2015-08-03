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    Руни сыграл за «Эвертон» в товарищеском матче

    Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни сыграл за «Эвертон» в матче с «Вильярреалом» в честь легенды «ирисок» Данкана Фергюсона. Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, обслуживала игру судейская бригада во главе с Пьерлиуджи Колиной.

    Руни появился на поле за 15 минут до финального свистка и играл в футболке с номером «18» – тем самым, под которым он выступал в «Эвертоне» до перехода в «МЮ». В 2004 году манкунианцы выкупили трансфер нападающего за 25,6 миллиона фунтов.

    «Болельщики устроили мне теплый прием, и я рад этому. Мои дети были довольны видеть меня в форме «Эвертона», - сказал после игры Руни.

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    Источник: Guardian.com

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    03.08.2015 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      ode 3 августа 2015, 14:59

      предатель, опять за "старое"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:58

      Помним как играл Руни за ирисок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:08

      Красавец, попробуйка Дзюбу лет через 5 за Спартак сыграть заставить товарняк.

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