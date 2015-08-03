Де Хеа может стать игроком «Реала» уже на этой неделе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа станет игроком мадридского «Реала» на этой неделе. В этом уверена испанская газета Marca.

По информации издания, трансфер де Хеа в «Реал» состоится на этой неделе, еще до старта чемпионата АПЛ, в матче открытия которого 8 августа «МЮ» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал попросил руководство клуба как можно быстрее продать де Хеа.