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    Де Хеа может стать игроком «Реала» уже на этой неделе

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа станет игроком мадридского «Реала» на этой неделе. В этом уверена испанская газета Marca.

    По информации издания, трансфер де Хеа в «Реал» состоится на этой неделе, еще до старта чемпионата АПЛ, в матче открытия которого 8 августа «МЮ» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал попросил руководство клуба как можно быстрее продать де Хеа.
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    Источник: Marca

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    03.08.2015 10:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 16:04

      Конечно же если играть не хочет,тогда нужно отпускать, а то ничего хорошего из этого не выйдет!

      0
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      Рейтинг: +10

      MU10!!! 3 августа 2015, 15:51

      Жаль,отличный кипер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      ode 3 августа 2015, 15:10

      Еще один предатель убегает из рядов МЮ, скатертью дорога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:54

      Значит, сарафанное радио не врет...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:02

      чувствую сорвется этот трансфер

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      max23480 3 августа 2015, 13:44

      Луи ван Гаал хочет побыстрей продать Де хеа, только потому, что хочет приобрести Бэйл'а и чтобы реал согласился, на этот трансфер им понадобился Де хеа, а так как Де хеа уже перейдёт в реал, добро пожаловать Гарэт Бэйл в МЮ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Morata29 3 августа 2015, 13:30

      Де Хеа, сильно

      0
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      Рейтинг: +21

      kirrik 3 августа 2015, 11:14

      Пусть валит, иначе будет столько вокруг него негатива и давления, что он играть все равно не сможет и будет лавку полировать. Ромеро достойный вратарь и замена ДДХ. ДиМа тоже пущай валит, играет в свой балет в клубе самого слабого чемпионата из ТОП-7

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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 3 августа 2015, 11:12

      Де Хер

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 3 августа 2015, 11:12

      Давно пора попрощаться и пожелать друг другу удачи. Расходится лучше на дружеской ноте, а тут уже попахивает очередным скандалом, как в случае с Ди Марией, про которого даже вспоминать не хочется !!! Лично для меня Дима перестал существовать как футболист и как профессионал...

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