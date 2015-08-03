Де Хеа может стать игроком «Реала» уже на этой неделе

Конечно же если играть не хочет,тогда нужно отпускать, а то ничего хорошего из этого не выйдет!
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа станет игроком мадридского «Реала» на этой неделе. В этом уверена испанская газета Marca.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа станет игроком мадридского «Реала» на этой неделе. В этом уверена испанская газета Marca.
Жаль,отличный кипер
Еще один предатель убегает из рядов МЮ, скатертью дорога
Значит, сарафанное радио не врет...
чувствую сорвется этот трансфер
Луи ван Гаал хочет побыстрей продать Де хеа, только потому, что хочет приобрести Бэйл'а и чтобы реал согласился, на этот трансфер им понадобился Де хеа, а так как Де хеа уже перейдёт в реал, добро пожаловать Гарэт Бэйл в МЮ.
Де Хеа, сильно
Пусть валит, иначе будет столько вокруг него негатива и давления, что он играть все равно не сможет и будет лавку полировать. Ромеро достойный вратарь и замена ДДХ. ДиМа тоже пущай валит, играет в свой балет в клубе самого слабого чемпионата из ТОП-7
Де Хер
Давно пора попрощаться и пожелать друг другу удачи. Расходится лучше на дружеской ноте, а тут уже попахивает очередным скандалом, как в случае с Ди Марией, про которого даже вспоминать не хочется !!! Лично для меня Дима перестал существовать как футболист и как профессионал...