Ринат Ахметов: «Сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о задачах команды на сезон. Президент подчеркнул, что второе место для команды будет считаться поражением.

«В этом сезоне Суперкубок мы уже выиграли. Остаются чемпионство, Кубок, и, самое главное, нам нужно попасть в групповой этап Лиги чемпионов и демонстрировать яркую, красивую, содержательную игру.



Я считаю, что сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю. Очень плохо, что мы не стали чемпионами. Я не хочу сейчас говорить, что на это есть причины. Мы хотим побеждать, мы хотим побеждать. Несмотря на то что мы будем играть в сложных и неравных условиях, мы все равно хотим побеждать. И будем ставить перед собой цель выиграть чемпионство. Второе место для нас - поражение», - приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера».