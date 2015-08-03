Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Ахметов: «Сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю»

    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о задачах команды на сезон. Президент подчеркнул, что второе место для команды будет считаться поражением.

    «В этом сезоне Суперкубок мы уже выиграли. Остаются чемпионство, Кубок, и, самое главное, нам нужно попасть в групповой этап Лиги чемпионов и демонстрировать яркую, красивую, содержательную игру.

    Я считаю, что сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю. Очень плохо, что мы не стали чемпионами. Я не хочу сейчас говорить, что на это есть причины. Мы хотим побеждать, мы хотим побеждать. Несмотря на то что мы будем играть в сложных и неравных условиях, мы все равно хотим побеждать. И будем ставить перед собой цель выиграть чемпионство. Второе место для нас - поражение», - приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера».
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:54

      Шахтер силен даже после продажи нескольких ключевых игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 11:11

      После распродажи? Сомнительно как-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 3 августа 2015, 11:05

      Шахта в европе нормально смотрится, хотя за укр. чемпом не следил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 3 августа 2015, 11:03

      Неравные условия это что? Вооружение хуже? Так давно нужно было налоги в ДНР платить, глядишь и всё нормально с оружием бы было.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11