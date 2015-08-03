Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбокани близок к переходу в «Норвич»

    Нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани близок к переходу в "Норвич Сити". Киевляне согласились продать 29-летнего игрока сборной ДР Конго в английский клуб за 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

    Мбокани, перешел в "Динамо" из "Андерлехта" в 2013 году за 12 млн евро. В составе киевлян форвард провел 46 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:51

      Хороший форвард, не пропадет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 3 августа 2015, 10:29

      Откуда у Норвича такие деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 10:28

      в Англии то по удачней будет ) молодец круто уезжает )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11