Нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани близок к переходу в "Норвич Сити". Киевляне согласились продать 29-летнего игрока сборной ДР Конго в английский клуб за 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Мбокани, перешел в "Динамо" из "Андерлехта" в 2013 году за 12 млн евро. В составе киевлян форвард провел 46 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.