Виталий Мутко: «Россия сильнее Австрии»

Министр спорта России Виталий Мутко сравнил силу сборных России и Австрии. Чиновник считает, что потенциал игроков российской сборной выше.



«Абсолютно уверен, что наша команда лучше. Конечно, надо смотреть на табло, мы проиграли эти матчи. Но по качеству игроков, особенно атакующего потенциала, мы выше, – сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».