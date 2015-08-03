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    Виталий Мутко: «Россия сильнее Австрии»

    Министр спорта России Виталий Мутко сравнил силу сборных России и Австрии. Чиновник считает, что потенциал игроков российской сборной выше.


    «Абсолютно уверен, что наша команда лучше. Конечно, надо смотреть на табло, мы проиграли эти матчи. Но по качеству игроков, особенно атакующего потенциала, мы выше, – сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 10:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +71

      Agro1987 3 августа 2015, 15:41

      Поэтому проиграли 2 раза. Конечно сильнее, а разве Вы не знали?)))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:51

      Видели проигранный матч...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:05

      да уж. Хотя он может хоккейную сборную имел ввиду

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 3 августа 2015, 12:31

      Вот днина-на черное говорит белое)

      0
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      Рейтинг: +24

      vest01 3 августа 2015, 11:14

      Оно и видно.ха ха ха

      0
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      Рейтинг: +12

      lasd 3 августа 2015, 10:35

      "Рыба гниет с головы" . Пока нашим футболом будут управлять люди позволяющие подобные "глубокомысленные высказывания" будут нас иметь все кому не лень. ....... БОЖЕ , сжалься , прошу тебя, в России гибнет футбол.

      1
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      Рейтинг: +4

      DmitryKravch5 3 августа 2015, 10:22

      Точные прогнозы футбольных матчей bet2bet.ru

      -3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 10:19

      Понесло барина...с глубокой перины, да со сна ещё не такое ляпнешь! Очки розовые сним!

      0
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      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 10:15

      Канечно выше ))

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