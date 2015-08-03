Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анатолий Бышовец: «Меня не рассматривают как тренера сборной из-за непростого характера»

    Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец рассказал, что его не приглашают работать в национальной команде из-за непростого характера.

    «Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украины. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер.


    Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни — когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      Cvetkov 3 августа 2015, 16:42

      А ведь он прав-Бышевцу опыта не занимать,да и отношение у него к сборной,не чета другим-знает,что такое честь страны ! Вот поэтому,я предлагаю провести референдум среди специалистов футбола и решить вопрос и с тренером и с председателем РФС !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 3 августа 2015, 14:59

      В паспорт посмотри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:48

      Советником еще куда ни шло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      lasd 3 августа 2015, 10:57

      Анатолий напишите лучше книгу , о том как Вы олипиаду взяли . И детям полезно и денег срубите .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 10:13

      Федю Емельяненко надо на пост тренера ставить и пусть попробуют его огорчить ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ХАБЕЗ 3 августа 2015, 10:05

      бышевцу надо сходить на курсы пиара (или как там он называется). че то слабовато он себя рекламирует))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 10:05

      Ты уже в глубоком запасе и не надо оттуда выходить, отдыхай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 10:03

      поезд уже ушел, сейчас другой футбол.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11