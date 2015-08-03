Анатолий Бышовец: «Меня не рассматривают как тренера сборной из-за непростого характера»

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец рассказал, что его не приглашают работать в национальной команде из-за непростого характера.



«Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украины. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер.



Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни — когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».