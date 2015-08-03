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    Виталий Мутко: « Непопадание на чемпионат Европы не будет катастрофой»

    Министр спорта России Виталий Мутко не считает катастрофой возможное непопадание сборной России на Евро-2016. В то же время министр отметил, что это будет минусом для российского футбола.


    «Да нет, это не будет катастрофой. Это будет плохо для российского футбола. Всегда непопадание на чемпионаты отбрасывает команду на какое-то время назад. Это не будет катастрофой, потому нам уже по сегодняшним результатам некуда особо...

    Нет необходимости драматизировать. Мы уже в третьем десятке сборных. Хотя это необъективно, я считаю. Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня. При хорошей организации и настрое они способны показывать футбол очень хорошего качества» - сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 09:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:41

      Народ недоволен будет...

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 августа 2015, 12:48

      Нам не привыкать))))

      0
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 3 августа 2015, 11:02

      Уже заранее начал оправдываться

      2
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      Рейтинг: +12

      lasd 3 августа 2015, 10:44


      "Рыба гниет с головы" . Пока нашим футболом будут управлять люди позволяющие подобные "глубокомысленные высказывания" будут нас иметь все кому не лень. ....... БОЖЕ , сжалься , прошу тебя, в России гибнет футбол.

      0
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      Рейтинг: +12

      lasd 3 августа 2015, 10:42


      "Рыба гниет с головы" . Пока нашим футболом будут управлять люди позволяющие подобные "глубокомысленные высказывания" будут нас иметь все кому не лень. ....... БОЖЕ , сжалься , прошу тебя, в России гибнет футбол.

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 3 августа 2015, 10:40

      Всегда считал, что человек таких высоких должностей, как минимум должен обладать ораторским искусством, а тут... Мутко вообще понимает, что сам себе противоречит - "Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня." и то, что эти ребята не попадут на сам чемпионат Европы "Да нет, это не будет катастрофой". Конгратьюлейшн, итс зе бест организейшн

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      Рейтинг: +4

      DmitryKravch5 3 августа 2015, 10:22

      Точные прогнозы футбольных матчей bet2bet.ru

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      Рейтинг: +222

      johnny983 3 августа 2015, 10:19

      Та будет,дядька Виталя................будет!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 3 августа 2015, 10:16

      А что говорили когда группу узнали? такой вариант как непопадание даже не рассматривался, и пол отборочного цикла тоже( МуДко все время твердил, что все норм, а сейчас заднюю врубает(((

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      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 10:07

      Как раз это и будет полная катастрофа...нам перед ЧМ 2018 нужна игровая практика с лучшими сборными Европы!

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