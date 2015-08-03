Виталий Мутко: « Непопадание на чемпионат Европы не будет катастрофой»

Министр спорта России Виталий Мутко не считает катастрофой возможное непопадание сборной России на Евро-2016. В то же время министр отметил, что это будет минусом для российского футбола.



«Да нет, это не будет катастрофой. Это будет плохо для российского футбола. Всегда непопадание на чемпионаты отбрасывает команду на какое-то время назад. Это не будет катастрофой, потому нам уже по сегодняшним результатам некуда особо...



Нет необходимости драматизировать. Мы уже в третьем десятке сборных. Хотя это необъективно, я считаю. Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня. При хорошей организации и настрое они способны показывать футбол очень хорошего качества» - сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».