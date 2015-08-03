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    Сергей Палкин: «Фред может играть, если не будет официального запрета от УЕФА»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с полузащитником Фредом, который сдал положительную допинг-пробу на Кубке Америки.


    «Агент футболиста получил позитивную пробу А, которую сделали в Колумбии. Надо разбираться, как ему это запрещенное вещество попало в кровь. Потому что это допинг не прямого действия, а допинг низшей категории, который применяется для прикрытия основного допинга.
    Чтобы не ставить футболиста, должна быть официальная бумага официального органа. На основании такой бумаги мы и принимаем решение. Даже если подтвердится проба В, не имея такой бумаги, он может играть.

    Перед матчем с «Фенербахче» мы получили по почте рекомендацию от УЕФА по Фреду, но там не было ничего официального», – заявил Палкин.
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    Источник: ua.tribuna

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    03.08.2015 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:40

      Непростая ситуация.

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