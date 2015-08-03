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    Александр Канищев: «Дзюба – не игрок уровня Лиги чемпионов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев , ныне возглавляющий фонд «Зенит-84» не спешит осуждать Андре Виллаш-Боаша за его высказывания по поводу лимита на легионеров. Специалист считает, что нововведение вряд ли способствует успешному выступлению команды в Лиге чемпионов.

    «Тренер «Зенита» говорит о том, что его волнует. К сожалению, руководители нашего футбола подчас довольно эмоционально решают вопросы. Например, перед самым стартом чемпионата взяли и поменяли лимит. Но что это даст? С точки зрения подготовки того же «Зенита» к Лиге чемпионов - негатив. Поэтому я Виллаш-Боаша вполне понимаю и не осуждаю.

    Он пришел в клуб выигрывать трофеи, в том числе европейские. Для этого все футболисты, находящиеся у него в обойме, должны быть хорошо подготовлены как к российским, так и к международным турнирам. Но без достаточной игровой практики это невозможно сделать. Тот же Соломон Рондон, к примеру, уже не выходил на поле в трех матчах из-за принятого лимита. Сомневаюсь, что при таком развитии событий венесуэлец будет готов к старту группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в сентябре после матчей сборных.

    Рондон сильнее Артема Дзюбы. Он более техничный и разносторонний футболист, нежели Артем, мастерство которого мне бы не хотелось принижать, но это не игрок уровня Лиги чемпионов. Высказываю личное мнение», - приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».
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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.08.2015 09:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 августа 2015, 14:39

      Дзюба в принципе не игрок...

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:36

      Откуда это Канищеву знать, который в ЛЧ не сыграл ни одного матча не сыграл...

      0
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      Рейтинг: +28

      pirlo_modric 3 августа 2015, 13:30

      Александр Канищев кто вообще такой он сам в лиге чемпионов хоть играл трепло

      0
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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 3 августа 2015, 13:17

      Ни тот, ни другой не дотягивает до уровня ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 3 августа 2015, 13:09

      "Высказываю личное мнение" вот и все, свобода слова %пт

      0
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      Рейтинг: +12

      Петр19 3 августа 2015, 10:43

      Рондон силен

      1
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 3 августа 2015, 10:28

      Рондон тоже не игрок уровня Лиги Чемпионов

      -2
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:43

      Буратино думает иначе.

      1
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 3 августа 2015, 09:30

      так все пральна... поэтому он и в зенитушке:)

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      Рейтинг: +24

      vest01 3 августа 2015, 09:27

      Дзюба похож монерой игры с Рондоном

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