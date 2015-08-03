М'Вила близок к переходу в «Сандерленд»

Полузащитник Янн М'Вила, права на которого принадлежат «Рубину», близок к переходу в «Сандерленд». 25-летний футболист сегодня должен пройти медобследование в английской команде. Ожидается, что М'Вила подпишет контракт сроком на один год.



Француз в течении нескольких месяцев тренировался с московским «Динамо», но контракт с футболистом так и не был заключен. Главный тренер москвичей Андрей Кобелев сказал, что не знает, где находится футболист.