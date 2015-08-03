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    М'Вила близок к переходу в «Сандерленд»

    Полузащитник Янн М'Вила, права на которого принадлежат «Рубину», близок к переходу в «Сандерленд». 25-летний футболист сегодня должен пройти медобследование в английской команде. Ожидается, что М'Вила подпишет контракт сроком на один год.


    Француз в течении нескольких месяцев тренировался с московским «Динамо», но контракт с футболистом так и не был заключен. Главный тренер москвичей Андрей Кобелев сказал, что не знает, где находится футболист.
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    Источник: L' Equipe

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    03.08.2015 09:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:33

      Нашли беглеца наконец...

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