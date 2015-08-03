Александр Бубнов: «Спартак» с трудом, но победит «Рубин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 3-го тура РПФл между «Спартаком» и «Рубином». Поединок состоится сегодня на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи в 19.00 мск.



«Спартаку» будет трудно, но красно-белые фавориты. «Рубин», хоть и выиграл в Австрии, потратил много сил и вряд ли полноценно восстановится. К тому же не сыграет основной центральный защитник Соломон Кверквелия, удалившийся в прошлом туре. Прогноз - 2:0, - приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.