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    Александр Бубнов: «Спартак» с трудом, но победит «Рубин»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 3-го тура РПФл между «Спартаком» и «Рубином». Поединок состоится сегодня на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи в 19.00 мск.


    «Спартаку» будет трудно, но красно-белые фавориты. «Рубин», хоть и выиграл в Австрии, потратил много сил и вряд ли полноценно восстановится. К тому же не сыграет основной центральный защитник Соломон Кверквелия, удалившийся в прошлом туре. Прогноз - 2:0, - приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.08.2015 08:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1369

      makkie 3 августа 2015, 10:56

      Ой, не нравится мне, когда Спартак фаворитом безоговорочным считают перед матчем.. зачастую именно это и расхолаживает игроков, выходят сонными мухами и проигрывают(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 3 августа 2015, 10:46

      1:2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      alex-76 3 августа 2015, 10:46

      1:2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Петр19 3 августа 2015, 10:36

      Правильно так и будет, широков забьет

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 10:03

      Плохой прогнозист...

      1
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      Рейтинг: +15

      Kvazik 3 августа 2015, 10:00

      У Спартака после победы над Краснодаром пойдет подъем,уверенная победа Спартака

      0
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      Рейтинг: +10

      Боба32 3 августа 2015, 09:51

      В любом случае посмотрим Спартак фаворит в этом матче!

      0
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 3 августа 2015, 09:51

      Александр!Вы еще не проснулись?опять ошибка будет!Как с Локомотивом и Динамо.там была ничья!А,тут Спартак проиграет сегодня.Никакой Аленичев не поможет сегодня!Победа будет за рубином!Максимум ничья

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:39

      всё просчитал Бубнов, но игра думает иначе.

      0
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      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 09:36

      Дима выведет Спартак на новый уровень!..и сегодня точно не проиграет

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      Рейтинг: +24

      vest01 > SKAUTMZK 3 августа 2015, 09:42

      Я неверю в успех Аленечева.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > vest01 3 августа 2015, 09:44

      а кто верит?
      мы ждем.

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