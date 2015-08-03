Сергей Ребров: «Тяжело представить «Динамо» без Ярмоленко»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Андрея Ярмоленко. Контракт форварда с киевлянами рассчитан до конца текущего сезона.



«Трудно представить «Динамо» без Андрея. Но всегда для чего-то приходит время. Сейчас наступил такой момент, что Ярмоленко сам должен принять решение. Да, он нам нужен, и Андрей об этом знает. Этот футболист отдал очень много «Динамо». Я много с ним общаюсь, прошу его остаться, и, надеюсь, он останется в нашей команде. Посмотрим...» — цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».