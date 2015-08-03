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    Сергей Ребров: «Тяжело представить «Динамо» без Ярмоленко»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Андрея Ярмоленко. Контракт форварда с киевлянами рассчитан до конца текущего сезона.


    «Трудно представить «Динамо» без Андрея. Но всегда для чего-то приходит время. Сейчас наступил такой момент, что Ярмоленко сам должен принять решение. Да, он нам нужен, и Андрей об этом знает. Этот футболист отдал очень много «Динамо». Я много с ним общаюсь, прошу его остаться, и, надеюсь, он останется в нашей команде. Посмотрим...» — цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    03.08.2015 07:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:55

      Этот сезон он точно остается.

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      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 3 августа 2015, 08:47

      У тренера свои задачи, а век футболиста короток, да еще на фоне нашего депрессивного чемпионата двух команд! Пока ещё двух...(

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 3 августа 2015, 08:38

      Без Ярмоленко в ЛЧ будет туго, но это нормальный процесс, когда игроки уходят. Уверен, на место Ярмоленко прийдет новый, не менее талантливый игрок. В Динамо есть много перспективной молодежи, это и Мякушко, Буяльский, Рыбалка, Макаренко, плюс, на подходе еще не мало молодых игроков, так что, надо не мешать естественному процессу и отпускать Андрея.

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