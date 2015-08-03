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    Гуарин хочет остаться в «Интере»

    Марсело Феррейра, агент полузащитника миланского «Интера» Фреди Гуарина, заявил, что его клиент не имеет намерений этим летом менять команду.

    «Могу сказать, что я не контактировал с «Ювентусом». Не знаю, говорили ли они с представителями «Интера», но со мной не связывались. Намерения Гуарина ясны. Он уважает клуб и тренера, хочет остаться и помочь «Интеру» выигрывать трофеи.
    У нас было предложение от «Фенербахче», но мы ответили отказом, а запрос из Саудовской Аравии даже не рассматривали. Повторюсь, Фреди хочет остаться в «Интере» и побеждать в футболке этой команды», - приводит слова Феррейры издание Fantagazzetta.
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    Источник: fantagazzetta.com

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    03.08.2015 07:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:54

      Пусть остается...

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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 3 августа 2015, 09:14

      Гуарин,не хочет выигрывать трофеи!))

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