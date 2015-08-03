Гуарин хочет остаться в «Интере»

Марсело Феррейра, агент полузащитника миланского «Интера» Фреди Гуарина, заявил, что его клиент не имеет намерений этим летом менять команду.

«Могу сказать, что я не контактировал с «Ювентусом». Не знаю, говорили ли они с представителями «Интера», но со мной не связывались. Намерения Гуарина ясны. Он уважает клуб и тренера, хочет остаться и помочь «Интеру» выигрывать трофеи.

У нас было предложение от «Фенербахче», но мы ответили отказом, а запрос из Саудовской Аравии даже не рассматривали. Повторюсь, Фреди хочет остаться в «Интере» и побеждать в футболке этой команды», - приводит слова Феррейры издание Fantagazzetta.