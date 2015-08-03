В контрольном матче «Ницца» переиграла «Наполи»

В рамках подготовки к сезону в Ницце бы сыгран товарищеский матч между местной командой с одноименным названием и итальянским «Наполи». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.



Основные события в матче происходили в первом тайме. На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Алассан Плеа , на что неаполитанцы ответили голами Хосе Кальехона (13 мин) и Дриса Мертенса (19 мин.). И все же французам еще до перерыва удалось, на 39 й минуте отличился Жан Сери, а во второй половине встречи победный гол на 53-й минуте забил Валер Жермен.