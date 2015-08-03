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    В контрольном матче «Ницца» переиграла «Наполи»

    В рамках подготовки к сезону в Ницце бы сыгран товарищеский матч между местной командой с одноименным названием и итальянским «Наполи». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.


    Основные события в матче происходили в первом тайме. На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Алассан Плеа , на что неаполитанцы ответили голами Хосе Кальехона (13 мин) и Дриса Мертенса (19 мин.). И все же французам еще до перерыва удалось, на 39 й минуте отличился Жан Сери, а во второй половине встречи победный гол на 53-й минуте забил Валер Жермен.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 07:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:48

      Самая перспективная команда Серии А...

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 3 августа 2015, 08:48

      Это не показатель. Лацио тоже четыре (!) товарняка с треском проиграли!

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