Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Диего Коста: «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха»

    Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал игру бышего одноклубника, а теперь голкипера «Арсенала» Петра Чеха в матче за Суперкубок Англии. «Канониры» победили со счетом 1:0, а Чех завоевал первый трофей в составе своей новой команды.

    «Петр — легендарный игрок, который внёс весомый вклад в мировой футбол. Я высокого мнения о нём как об игроке и как о личности. В прошлом сезоне у нас было два голкипера. Важно иметь вратаря, который может сделать невероятный сейв после ошибки защиты.
    Этим летом «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха. Мы знаем, что они боролись за этот трофей и будут бороться за победу в чемпионате», - приводит слова Косты Daily Mirror.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 06:49
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:38

      Коста дело говорит) Нам бы ещё одного топового напа и защитника для полной непобедимой обоймы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      VanVilder8 3 августа 2015, 11:00

      чех всегда был одним из лучших вратарей мира, это и так понятно всем адекватным любителям футбола)) но вчера матч выиграл не он.. Арсенал физически готов лучше.. посмотрим, что с этой физической готовностью будет на протяжении долгого сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Garry Green 3 августа 2015, 10:15

      Все игроки челси почему то делают акцент на Чеха, и при это заслоняют им заслуги Венгера. Установка Жозе !? Чех вратарь шикарный и в этом мало кто сомневается, но...он вчера не был первой скрипкой, не тащил раз за разом сумасшедшие удары синих. Вчера выиграл матч Венгер, который настороил коллектив, подкрутил каждый винтик, зажал все болты и команда сыграла на славу.
      Венгер автор победы, а не Чех, который зачастую был героем команды именно что Жозе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:47

      Чех сразу посадил Жозе напятую точку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:45

      Чех очень удачно влился в состав канониров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 09:18

      Чех красавв! еще всем покажет что он воротчик от Бога!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Rusti 3 августа 2015, 08:55

      Чех один из лучших! надеюсь Моуринье пожалеет что так легко растаётся с легендами Челси .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11