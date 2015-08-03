Диего Коста: «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал игру бышего одноклубника, а теперь голкипера «Арсенала» Петра Чеха в матче за Суперкубок Англии. «Канониры» победили со счетом 1:0, а Чех завоевал первый трофей в составе своей новой команды.

«Петр — легендарный игрок, который внёс весомый вклад в мировой футбол. Я высокого мнения о нём как об игроке и как о личности. В прошлом сезоне у нас было два голкипера. Важно иметь вратаря, который может сделать невероятный сейв после ошибки защиты.

Этим летом «Арсенал» значительно усилился приобретя Чеха. Мы знаем, что они боролись за этот трофей и будут бороться за победу в чемпионате», - приводит слова Косты Daily Mirror.