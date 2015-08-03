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    Сальваторе Боккетти: « С «Рубином» будет тяжелый матч»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским «Рубином». Напомним, что итальянец перешел в московскую команду именно из Казани.


    «Предстоит определенно тяжелый матч. Вне всяких сомнений, “Рубин” - очень серьезный соперник. Я смотрел в четверг, как он выиграл со счетом 3:2 у “Штурма” на выезде. Да, кто-то сейчас начнет говорить, что команда в двух турах не набрала ни одного очка и не забила ни гола, но это ничего не значит. Вообще ничего! Чемпионат только начался, и уверен, что “Рубин” со временем наберет кондиции и выправит ситуацию. Это очень хорошая команда. Однако если мы сыграем с должной самоотдачей и концентрацией, как с “Краснодаром”, то должны победить.
    Я провел замечательное время в Казани, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всегда буду благодарен “Рубину” за тот прекрасный период. Но жизнь продолжается - и сейчас я в “Спартаке”. Поэтому отдам все силы, чтобы победила моя команда.

    Всегда интересуюсь, как сыграл «Рубин», переживаю за бывших партнеров. Хочу, чтобы они всегда побеждали. Пусть у команды уже и другой тренер», - приводит слова Боккетти «Спорт – Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:35

      обязаны, у ФК Рубин игра в ЛЕ, сдавать не буду, но свою игру навяжут.

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      Рейтинг: +24

      vest01 3 августа 2015, 09:21

      Спартака небудет в тройке

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:12

      только победа!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 августа 2015, 06:38

      Да у Спартака все матчи тяжелые.

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