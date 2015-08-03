Каррагер: «Венгер и Моуринью ненавидят друг друга»

Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на всеобщую шумиху о том, что тренеры лондонских «Челси» и «Арсенала» Жозе Моуринью и Арсен Венгер не пожали друг другу руку после воскресного матча за Суперкубок Англии (0:1).





«Это рукопожатие никому не нужно. Если люди ненавидят друг друга, то зачем притворяться? Португалец даже взгляда на оппонента не поднял в подтрибунном помещении», - написал Каррагер в социальной сети «Твиттер». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!