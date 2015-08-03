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    Каррагер: «Венгер и Моуринью ненавидят друг друга»

    Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на всеобщую шумиху о том, что тренеры лондонских «Челси» и «Арсенала» Жозе Моуринью и Арсен Венгер не пожали друг другу руку после воскресного матча за Суперкубок Англии (0:1).
    «Это рукопожатие никому не нужно. Если люди ненавидят друг друга, то зачем притворяться? Португалец даже взгляда на оппонента не поднял в подтрибунном помещении», - написал Каррагер в социальной сети «Твиттер».

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    Источник: Twitter

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    03.08.2015 01:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:36

      Кто бы сомневался...

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      Рейтинг: +154

      Azenkur 3 августа 2015, 17:34

      Ну, Жозе себе очень многое позволяет, и ему это сходит с рук. При просмотре матча, искренне переживал именно за Арсена, по его взгляду было видно, как важен для него этот матч. У Жозе искры в глазах не было, как буд-то товарняк какой играть приехали. Канониров с победой, надеюсь в этом году нас порадуете и этот трофей будет не последним! Come on Arsenal!!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 августа 2015, 11:03

      оратор столько ораторствувал, а тут его взяли да нагибнули.

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 3 августа 2015, 10:07

      Команда Арсена отличную игру показывают, думаю это не последняя победа над Челси.

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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 3 августа 2015, 05:11

      Чех 1 - Жозе 0

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:28

      Всему вина Фабрегас(

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 3 августа 2015, 03:01

      Можно сказать, что Венгер и Маур 2 великих тренера, но не более чем Пеп.

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 01:39

      Это после прошлогоднего матча, наверно

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