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    Ди Мария проходит медицинское обследование для «ПСЖ»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария прибыл в столицу Катара Доху, где проходит медицинское обследование для перехода во французский ПСЖ, сообщает Sports.ru. В ближайшее время парижане должны оплатить трансфер футболиста суммой в 63 миллиона евро.
    Напомним, что ранее наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что не имеет понятия, где находится его игрок.



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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 01:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 01:35

      Усиление безусловно!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2015, 14:01

      Удачи во Франции

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 12:56

      Тяжело реально усилить команду, сильные игроки нарасхват.

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 11:06

      Првильно делает 000)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Петр19 3 августа 2015, 10:50

      Вот так бывает

      -1
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      Рейтинг: +19

      max23480 3 августа 2015, 10:22

      Надеюсь заиграет, но слишком много клубов его продали и это давит на моральное положение!

      0
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      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 3 августа 2015, 09:31

      Да классный игрок он и МЮ пригодился бы еще ))

      0
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 3 августа 2015, 07:37

      Можно поздравить парижан с неплохим приобретением)

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 3 августа 2015, 07:24

      дохинский, дохский, дохлый псж

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      Рейтинг: +15

      Король Испании 3 августа 2015, 06:58

      Удачи тебе Анхель;)

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