Ди Мария проходит медицинское обследование для «ПСЖ»

Усиление безусловно!
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария прибыл в столицу Катара Доху, где проходит медицинское обследование для перехода во французский ПСЖ, сообщает Sports.ru. В ближайшее время парижане должны оплатить трансфер футболиста суммой в 63 миллиона евро.
Напомним, что ранее наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что не имеет понятия, где находится его игрок.
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