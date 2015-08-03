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    Кононов: «Было бы интереснее, если бы были голы»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился комментариями по итогам воскресного матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), передает «Советский спорт».
    «Напряженный матч. Думаю, что лучше бы сегодня была результативная ничья, а не нулевая, так было бы интереснее. Те моменты, которые создали команды, были достаточно острые для того, чтобы игра была безголевой. Надо отдать должное «Ростову», эта команда быстро переходила из обороны в атаку, когда мы позволяли сделать это. Думаю, что игра была равная, но мы действовали позиционно, а «Ростов» на контратаках. Сегодня столкнулись два разных по стилю коллектива. Что касается графика игр, то мы все-таки готовились к сезону, рассчитывали на определенное количество игр. Не могу сказать, что выглядим плохо физически , мы идем к совершенству в плане коллективных действий. Есть недочеты в атаке, отборе, но тенденция положительная», - сказал специалист.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 01:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      stavr74 3 августа 2015, 06:48

      а где игра ???

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      Рейтинг: -100

      серИт 3 августа 2015, 01:19

      так когда уже георгич а то на выход попросят

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