Кононов: «Было бы интереснее, если бы были голы»

а где игра ???
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился комментариями по итогам воскресного матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), передает «Советский спорт».
«Напряженный матч. Думаю, что лучше бы сегодня была результативная ничья, а не нулевая, так было бы интереснее. Те моменты, которые создали команды, были достаточно острые для того, чтобы игра была безголевой. Надо отдать должное «Ростову», эта команда быстро переходила из обороны в атаку, когда мы позволяли сделать это. Думаю, что игра была равная, но мы действовали позиционно, а «Ростов» на контратаках. Сегодня столкнулись два разных по стилю коллектива. Что касается графика игр, то мы все-таки готовились к сезону, рассчитывали на определенное количество игр. Не могу сказать, что выглядим плохо физически , мы идем к совершенству в плане коллективных действий. Есть недочеты в атаке, отборе, но тенденция положительная», - сказал специалист.
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