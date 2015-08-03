Манучарян: «Забил гол, который ни к чему не привел»

ПРАВИЛЬНО....ОН МАКСИМАЛИСТ)))...БЛАГОДАРЯ ТВОЕМУ ГОЛУ НЕ ПРОИГРАЛИ В КОНЦЕ
Футболист екатеринбургского «Урала» Эдгар Манучарян поделился комментариями после поединка третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1), сообщает «Советский спорт».
«Так получается, что часто забиваю саранчанам. Я стараюсь играть в свою игру. Получается, что «Мордовии» забивал еще, когда мы играли в ФНЛ. И вот забил снова. Но этот гол не принес нам победы. Получается, он ни к чему. Допустили ошибку в конце и поплатились за это. Мы играли лучше. Создали больше моментов. Если бы во втором тайме реализовали свой момент, уверен, выиграли бы. Но нужно работать дальше, впереди игра с «Локомотивом», - сказал армянин.
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