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    Манучарян: «Забил гол, который ни к чему не привел»

    Футболист екатеринбургского «Урала» Эдгар Манучарян поделился комментариями после поединка третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1), сообщает «Советский спорт».
    «Так получается, что часто забиваю саранчанам. Я стараюсь играть в свою игру. Получается, что «Мордовии» забивал еще, когда мы играли в ФНЛ. И вот забил снова. Но этот гол не принес нам победы. Получается, он ни к чему. Допустили ошибку в конце и поплатились за это. Мы играли лучше. Создали больше моментов. Если бы во втором тайме реализовали свой момент, уверен, выиграли бы. Но нужно работать дальше, впереди игра с «Локомотивом», - сказал армянин.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2015 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 августа 2015, 01:00

      ПРАВИЛЬНО....ОН МАКСИМАЛИСТ)))...БЛАГОДАРЯ ТВОЕМУ ГОЛУ НЕ ПРОИГРАЛИ В КОНЦЕ

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 00:48

      В смысле ни к чему? Вы заработали одно очко благодаря твоему голу!

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