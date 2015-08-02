Роналду: «Я плевал на ФИФА, она меня не интересует»

Звезда футбола, игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду в острой форме ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к последним скандалам в ФИФА.





«Меня совершенно не интересует ФИФА, я плевал на нее. Что там у них творится, мне до того дела нет», - заявил португалец, чьи слова приводит «Дэйли Мэйл». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!