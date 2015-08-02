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    Роналду: «Я плевал на ФИФА, она меня не интересует»

    Звезда футбола, игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду в острой форме ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к последним скандалам в ФИФА.
    «Меня совершенно не интересует ФИФА, я плевал на нее. Что там у них творится, мне до того дела нет», - заявил португалец, чьи слова приводит «Дэйли Мэйл».

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    Источник: Daily Mail

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    02.08.2015 23:36
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 17 августа 2015, 23:11

      ПМС... неудачный момент папараци выбрал

      0
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      Рейтинг: +10

      Fenomen_9 16 августа 2015, 17:14

      У Кристины уже окончательно шифирина поехала...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ucleCharlie 8 августа 2015, 23:12

      Роналду пидр ебаный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Adrahman66-68 8 августа 2015, 18:24

      Мда

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 01:06

      Скорее всего неправильный перевод!

      0
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 4 августа 2015, 01:12

      он один из лудчих в мире и может себе позволить говорить чтото в етом роде

      0
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      Рейтинг: +11

      C.Ronaldu 3 августа 2015, 09:55

      Хорошо сказал)

      1
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 3 августа 2015, 09:15

      Слышь, а че ты такой дерзкий, а?

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:01

      У янков будут восторженные одобрения...

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 3 августа 2015, 08:22

      Всё правильно сказал, нам всем плевать на фифа.

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