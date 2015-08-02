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    Рой Кин: «В «Арсенале» есть игроки, которым больше интересны селфи и кубики пресса»

    Известный в прошлом британский футболист Рой Кин поделился своим мнением о некоторых футболистах лондонского «Арсенала».
    «У «Арсенала» есть сильные игроки, которые готовы много работать. Но также у них есть парочка футболистов, которые больше заинтересованы в селфи и кубиках пресса. Из года в год мы слышим разговоры, что «Арсенал» претендует на чемпионство. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, игроки думают о том, как выглядят их фигуры и прически», - заявил Кин, чьи слова цитирует Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    02.08.2015 23:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:34

      Такие футболисты есть в любом клубе.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 августа 2015, 11:04

      ну поделу сказал че уж там.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:59

      Загрызут теперь Кина.

      0
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 3 августа 2015, 03:03

      Весьма странное заявление, по причине того, что такие представители есть практически в каждой команде любого уровня, будь то топ или любительская лига.

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      Рейтинг: +21

      siberon 3 августа 2015, 00:53

      Да, сэлфи -это зло. Как платный интернет, айфон и валюта одной бывшей колонии )))

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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 2 августа 2015, 23:43

      Нах твое чемпионство, когда капусты и так полно?

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 августа 2015, 23:31

      Молодо-зелено

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