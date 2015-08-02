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    Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

    Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия-2» сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир.
    Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.

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    Источник: ВГТРК

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    02.08.2015 23:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:56

      Тянут лямку, тянут...

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:31

      Сколько они будут тянуть эту резину, пусть назначат Бородюка!
      Месяц до матча сборной.

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 3 августа 2015, 02:43

      Да гон...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2015, 02:43

      Карпин однозначно.

      0
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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 3 августа 2015, 00:20

      Ну хоть наконец то уволили этого тренеришку итальянского. Сборной нужен тренер-мотиватор. Интересно будет если назначат Черчесова, на данный момент он лучшая кандидатура, а не Слуцкий.

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 августа 2015, 23:38

      Нельзя Леню! Просто нельзя

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      Рейтинг: +11

      el rubio 2 августа 2015, 23:36

      нужен физрук типо тренера юве

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      Рейтинг: +20

      bonucci 2 августа 2015, 23:27

      походу все решено и Слуцкого назначат, только совмещение не пойдет на пользу ни клубу, ни сборной. Надеюсь на назначение Черчесова, на коротких дистанциях он себя проявит лучше мне кажется

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