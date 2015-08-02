Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия-2» сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир.

Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.



Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА, который до некоторых пор будет совмещать посты. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!