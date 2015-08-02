Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

Тянут лямку, тянут...
Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия-2» сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир.
Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!