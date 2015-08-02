«Штурм» перед «Рубином» сыграл вничью

Австрийский «Штурм» перед ответной игрой третьего квалификационного раунда Лиги Европы против казанского «Рубина» провел игру в рамках второго тура австрийского Бундеслиги. Отметим, что у хозяев на 82-й минуте матча был удален Марвин Поцман.



2 августа. Грац. Стадион «ЮПС-Стэдиум»