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    «Штурм» перед «Рубином» сыграл вничью

    Австрийский «Штурм» перед ответной игрой третьего квалификационного раунда Лиги Европы против казанского «Рубина» провел игру в рамках второго тура австрийского Бундеслиги. Отметим, что у хозяев на 82-й минуте матча был удален Марвин Поцман.
    2 августа. Грац. Стадион «ЮПС-Стэдиум»
    Штурм (Грац) - Гредиг (Гредиг) - 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Маак, 41; 1:1 - Тадич, 73.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Geek 3 августа 2015, 05:16

      Надеюсь Рубин пройдет Штурм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Ira55927 2 августа 2015, 23:20

      Поцман)))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 23:17

      Поцман. уахах

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