Кононов: «Верим в Смолова»

ПЕРЕВЕДИТЕ СМОЛОВА И ДЗЮБУ В ПОЛУЗАЩИТУ...ЗАБИВАЮТ МАЛО...НО В ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ ИМ НЕ ОТКАЖЕШЬ
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова, сообщает «Советский спорт».
«Смолов очень активен, мне нравится, как он действует на поле. Когда он забьет? Не знаю, но мы в него верим и ждем голов. Ему обязательно воздастся за старание», - заявил наставник.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!