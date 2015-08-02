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    Кононов: «Верим в Смолова»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова, сообщает «Советский спорт».
    «Смолов очень активен, мне нравится, как он действует на поле. Когда он забьет? Не знаю, но мы в него верим и ждем голов. Ему обязательно воздастся за старание», - заявил наставник.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 22:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 августа 2015, 01:55

      ПЕРЕВЕДИТЕ СМОЛОВА И ДЗЮБУ В ПОЛУЗАЩИТУ...ЗАБИВАЮТ МАЛО...НО В ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ ИМ НЕ ОТКАЖЕШЬ

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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 3 августа 2015, 01:07

      Федя забъет в самый нужный момент)))

      0
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      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 3 августа 2015, 01:07

      Спартак тоже когда то верил в Валеру))

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 августа 2015, 23:20

      Был близок к успеху, но помешала перекладина!

      1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 22:47

      Сегодня реально упустил возможность распечататься.

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 22:40

      валерим?

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