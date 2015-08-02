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    Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях»

    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал украинскому телеканалу «Футбол» тот факт, что его команде приходится проводить домашние матчи УПЛ вне родных стен. Напомним, что «горняки» играют во Львове.
    «Мы ввиду этого факта находимся в неравных условиях. Сейчас наш чемпионат уже не тот, что был раньше. Если бы мы играли на «Донбасс-Арене» при своих болельщиках, то «трешка» в ворота соперника была бы им за счастье. Я поздравил президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса с победой в УПЛ в прошло сезоне. Он же не виноват, что мы проводим домашние игры во Львове. Суркис боролся, менял тренеров, но не сдавался. Это достойно уважения», - сказал Ахметов.

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    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    02.08.2015 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 августа 2015, 11:09

      а в чем проблема, перевози свою команду к своим друзьям в Донецк и играйте там ))) пожинать плоды своего успеха только тебе!

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      Рейтинг: +108

      Axidan 2 августа 2015, 23:58

      Обидно конечно, что из-за убожеского правительства страдает спорт в стране, в данном случае футбол. А ведь УПЛ подавал очень неплохие надежды в последние годы..
      Надеюсь, когда-нибудь, в стране прекратится срач, и футбол снова расцветёт!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 августа 2015, 23:22

      Очень много рекламы...это отпугивает!

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 22:36

      Там много говорили о смене формата, а воз и нынче там...

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 22:34

      Вы просто заявились не в правильный Чемпионат.

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