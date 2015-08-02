Фанаты «Анжи» написали письмо Мутко

Я расстрою фанатов Анжи. Потому что болельщиков ЦСКА поддерживает вся Россия.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Я расстрою фанатов Анжи. Потому что болельщиков ЦСКА поддерживает вся Россия.
странно, что они вообще писать умеют ))
Это не болельщики ЦСКА, это обыкновенные хулиганы. Их даже футбол не интересует, они его просто не смотрят. Такие факты надо жестко пресекать. Из-за этого страдает и клуб, и весь российский футбол. Надо больше праф полиции, она их всех знает по фомильно. Демократия хренова.
На матче 3-го тура чемпионата России по футболу, где московский ЦСКА принимал «Анжи» из Махачкалы, не обошлось без скандала. Фанаты армейского клуба на протяжении всего матча скандировали в адрес махачкалинской команды оскорбления и нецензурные слова, которые унижают достоинства человека. А в концовке второго тайма и вовсе вытащили баннер Animal planet на трибуну с эмблемой махачкалинского клуба.
футбольному клубу анжи в ответном матче с цска надо просто закрыть гостевой сектор для болельщиков и фанатов цска на пять лет, чтобы другим не повадно было вести себя по скотски, пусть клуб разбирается со своими болельщиками , а я думаю после таких мер хозяева клубов будут разговаривать со своими очень даже хорошо...
Если фанаты ЦСКА подсчитали мисс обаяние ольку кузькову позором клуба за её нацисткие взгляды то кто тогда кричит эти оскорбительные речевки на стадионе цска
Бараны съехались в Москву из заброшенных деревень и почувствовали себя москвичами, а как были быд..м, так и остались.
Разжигание ненависти среди молодежи России - счастье западным странам.
Давайте дружить на зло всем.