РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

Краснодару в этом сезоне будит труднее
Одна из самых интригующих игр третьего тура РФПЛ состоялась в Ростове-на-Дону. Туда пожаловал представитель нашей страны в Лиге Европы «Краснодар», который, как и «Ростов», распечатать ворота соперника не сумел. Вполне возможно, что последствия недавнего матча со «Слованом» и помешали сыграть краснодарцам более продуктивно, что могло принести большее количество очков. Но уже очевидно, что на данном этапе «быки» далеки от волшебного футбола, который демонстрировался в прошлом сезоне.
2 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»