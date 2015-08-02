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    РФПЛ. «Ростов» и «Краснодар» голов не забили

    Одна из самых интригующих игр третьего тура РФПЛ состоялась в Ростове-на-Дону. Туда пожаловал представитель нашей страны в Лиге Европы «Краснодар», который, как и «Ростов», распечатать ворота соперника не сумел. Вполне возможно, что последствия недавнего матча со «Слованом» и помешали сыграть краснодарцам более продуктивно, что могло принести большее количество очков. Но уже очевидно, что на данном этапе «быки» далеки от волшебного футбола, который демонстрировался в прошлом сезоне.


    2 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
    Ростов (Ростов-на-Дону) - Краснодар - 0:0 Текстовый онлайн матча
    Ростов: Джанаев, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Калачев, Канга, Гацкан, Могилевец (Бухаров, 74), Полоз (Терентьев, 78), Ю-Бен Су (Азмун, 57).
    Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский (Страндберг, 80), Мамаев, Ахмедов, Ари (Лаборде, 60), Смолов, Вандерсон (Быстров, 65).
    Предупреждения: Калачев, 23; Ахмедов, 25; Калешин, 70; Навас, 74.
    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 21:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +24

      vest01 3 августа 2015, 04:56

      Краснодару в этом сезоне будит труднее

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:35

      Краснодар в последнее время не форме(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Андрей Казак 2 августа 2015, 23:21

      А игра отлично смотрелась!) Парни старались, интрига была, штанги звенели...) Счет совсем не по игре, зато результат закономерный!)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 22:54

      А куда делся так хваленный гений Кононова ? Широков вот кто тащил команду.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 2 августа 2015, 22:44

      Победила штанга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 22:39

      в конце на 23 минуте смолов мог закончить

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 22:35

      ари сбавил требования

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      avoplachko 2 августа 2015, 22:25

      Да дебильный запрет вносит свои коррективы. Может Жора поможет?

      0
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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 2 августа 2015, 22:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а в чем была интрига этого матча то??? гы-гы играли две команды которые будут бороться за выживание в этом сезоне! гы-гы

      -5
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      Рейтинг: -100

      серИт > КОТЛИН 2 августа 2015, 22:29

      кто спам и водитель ишака?

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 августа 2015, 22:18

      Кошмарная игра Краснодара его подменили!

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт > Krasnodar 123 2 августа 2015, 22:31

      ну и смени аву глор уахах

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