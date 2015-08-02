Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. Киевское «Динамо» на последних минутах победило в Одессе

    В украинском чемпионате сыграны очередные поединки.
    2 августа. Одесса. Стадион «Черноморец»
    Черноморец (Одесса) - Динамо (Киев) - 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — Мораес, 89; 0:2 - Ярмоленко, 90+3.
    Динамо: Шовковский, Антунеш, Вида, Велозу (Кравец, 81), Петрович, Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 66), Рыбалка, Гусев (Мякушко, 73), Ярмоленко, Мораес.
    2 августа. Полтава. Стадион «Ворскла им. Алексея Бутовского»
    Ворскла (Полтава) - Днепр (Днепропетровск) - 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 - Федецкий, 53 (в свои ворота); 1:1 - Калинич, 73.
    2 августа. Днепропетровск. Стадион «Метеор»
    Сталь (Днепродзержинск) - Заря (Луганск) - 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Путраш, 25; 2:0 - Путраш, 55.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      УкраинецUA 3 августа 2015, 10:11

      Следующая игра будет веселой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Геворг Одесса 3 августа 2015, 02:05

      жаль что так,но все равно видно будущее,команда молодая и перспективная....в целом игра понравилась...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      makerdream 3 августа 2015, 02:01

      сокеер уже не тот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Andre2488 3 августа 2015, 00:22

      Здесь хоть пишут больше об УПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 00:11


      Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют.

      Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки.

      -

      Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!


      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 2 августа 2015, 22:50

      Все проплачено, за все победы уплачено!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют.

      Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки.

      -

      Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!



      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 22:56

      Ты быдло за своей страной следи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative > gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 23:40

      О, а вот так рождаются первые срачи на Бомбардире)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > gооdbуegооdbоу 3 августа 2015, 00:09


      Не беспокойтесь, шановний пане из украинского гадючника, в НАШЕЙ стране гражданской войны нет и нашего президента за ниточки не дёргают.


      А ты бы пошёл да вытащил чёрный Обамин пеннис изо рта, а то разговариваешь невнятно, слов не разобрать.
      Хотя это наверное просто украинский акцент.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Геворг Одесса > ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 02:01

      как бы здесь не было плохо,но все равно в Украине лучше чем в россии ,знай это животное замбированое...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Геворг Одесса 3 августа 2015, 02:13


      А-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха)))

      Вы, мpaзи свидомые, дрыщете по заграницам из вашей сpaннойУкраины, и что cyккa характерно, не особо-то прётесь в гeйскую Европу -- а проползаете к нам, заробiтчане хepовы, потому что выучили мля наш язык а свой украинский как по команде дружно забываете.

      Вот почему ты сейчас не на своём языке балакаешь?
      Стесняешься, да? Утырок с кавказским ником, просто проглоти правду и успокойся.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 22:05

      пять минут всё порешили .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 2 августа 2015, 22:04

      Мораес пока что хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 21:47

      Убогое Динамо, с тупым, бездумным футболом, обычное бей-беги и не больше. В ЛЧ будет очередной позорный футбол.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11