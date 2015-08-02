УПЛ. Киевское «Динамо» на последних минутах победило в Одессе

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Следующая игра будет веселой)
жаль что так,но все равно видно будущее,команда молодая и перспективная....в целом игра понравилась...
сокеер уже не тот
Здесь хоть пишут больше об УПЛ
Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют.
Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки.
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Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!
Все проплачено, за все победы уплачено!!!!!!!!!!!
Что изумляет в этих украинцах -- что у них страна нахрен гавкнулась, а они всё в фудбольчик играют.
Окопы не копаны, военкомат не может найти кем набивать теплушки и унавоживать чернозём под Донецком -- а они млядь всё фудбольчиком забавляются. Утырки.
-
Идите к земле готовьтесь, отдайте честь и жизнь ради черножёппого Обамы!
Ты быдло за своей страной следи
О, а вот так рождаются первые срачи на Бомбардире)))
Не беспокойтесь, шановний пане из украинского гадючника, в НАШЕЙ стране гражданской войны нет и нашего президента за ниточки не дёргают.
А ты бы пошёл да вытащил чёрный Обамин пеннис изо рта, а то разговариваешь невнятно, слов не разобрать.
Хотя это наверное просто украинский акцент.
как бы здесь не было плохо,но все равно в Украине лучше чем в россии ,знай это животное замбированое...
А-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха)))
Вы, мpaзи свидомые, дрыщете по заграницам из вашей сpaннойУкраины, и что cyккa характерно, не особо-то прётесь в гeйскую Европу -- а проползаете к нам, заробiтчане хepовы, потому что выучили мля наш язык а свой украинский как по команде дружно забываете.
Вот почему ты сейчас не на своём языке балакаешь?
Стесняешься, да? Утырок с кавказским ником, просто проглоти правду и успокойся.
Мораес пока что хорош
Убогое Динамо, с тупым, бездумным футболом, обычное бей-беги и не больше. В ЛЧ будет очередной позорный футбол.