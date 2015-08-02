Адилсон: «Дзюба специально грубо играл против меня»

Полузащитник грозненского «Терека» Адилсон после матча третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) прокомментировал слова нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что бразилец специально сломал ему нос.





«Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально. Как я понимаю, специально бьют в борьбе за мяч или после свистка... В нашем случае шла борьба за выбор позиции, Дзюба предлагал себя, открывался, при этом грубо меня отталкивал. Что мне оставалось делать? Постелить ковровую дорожку? Мы оба были без мяча. Я всего лишь хотел вывернуться из его размашистых рук. После этого эпизода Дзюба умышленно играл грубо против меня. И поэтому я затем обратился к арбитру на линии. Он отвечал, что сигнализирует главному арбитру», - сказал Адилсон «Советскому спорту». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!