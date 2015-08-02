Адилсон: «Дзюба специально грубо играл против меня»

Дзюба мощный игрок!
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Дзюба мощный игрок!
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Дзюба не тянет никак на роль основного нападающего Зенита,я так подозреваю он играет из-за лимита
Жалко болельщиков Зенита, теперь за игрой этого дерева вам наблюдать.
Дзюба думает он такой крутой! своими размашистых руками махается!И думает смотрите какой я !!!!!!!!!!!!И получил свою в нос!!!!!!!!!Будешь так махать в европе не только нос ударят!!!!Ха ха ха
чё за нытьё ...одному носик попортили ...против второго грубо играли ...писец бабы
Дзюба давно уже "мертвец",имхо...завышенная самооценка,лимит и пиар...команды ФНЛ ждут завершения сезона,чтоб подписать этого "великолепного бомбардира"
Вот с завышенной самоценкой соглашусь, да и рапиарили его совсем не по делу, довольно посредственный игрок.
Ябеды!!!!!
Ябеды!!!!!!!!!
адилсон не мужчина,потому что боится отвечать за свои подлые поступки! гы-гы