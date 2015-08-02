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    Адилсон: «Дзюба специально грубо играл против меня»

    Полузащитник грозненского «Терека» Адилсон после матча третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) прокомментировал слова нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что бразилец специально сломал ему нос.
    «Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально. Как я понимаю, специально бьют в борьбе за мяч или после свистка... В нашем случае шла борьба за выбор позиции, Дзюба предлагал себя, открывался, при этом грубо меня отталкивал. Что мне оставалось делать? Постелить ковровую дорожку? Мы оба были без мяча. Я всего лишь хотел вывернуться из его размашистых рук. После этого эпизода Дзюба умышленно играл грубо против меня. И поэтому я затем обратился к арбитру на линии. Он отвечал, что сигнализирует главному арбитру», - сказал Адилсон «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 21:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +13

      roma819 6 августа 2015, 19:26

      Дзюба мощный игрок!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:48

      Доказать еще нужно...

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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 3 августа 2015, 00:25

      Дзюба не тянет никак на роль основного нападающего Зенита,я так подозреваю он играет из-за лимита

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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 3 августа 2015, 00:23

      Жалко болельщиков Зенита, теперь за игрой этого дерева вам наблюдать.

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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 22:38

      Дзюба думает он такой крутой! своими размашистых руками махается!И думает смотрите какой я !!!!!!!!!!!!И получил свою в нос!!!!!!!!!Будешь так махать в европе не только нос ударят!!!!Ха ха ха

      0
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      Рейтинг: +103

      skainet 2 августа 2015, 22:31

      чё за нытьё ...одному носик попортили ...против второго грубо играли ...писец бабы

      1
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 2 августа 2015, 22:20

      Дзюба давно уже "мертвец",имхо...завышенная самооценка,лимит и пиар...команды ФНЛ ждут завершения сезона,чтоб подписать этого "великолепного бомбардира"

      -2
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      Рейтинг: +16

      NK-creative > Balbes77773 2 августа 2015, 22:57

      Вот с завышенной самоценкой соглашусь, да и рапиарили его совсем не по делу, довольно посредственный игрок.

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 2 августа 2015, 22:17

      Ябеды!!!!!

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 2 августа 2015, 22:16

      Ябеды!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 2 августа 2015, 22:15

      адилсон не мужчина,потому что боится отвечать за свои подлые поступки! гы-гы

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