Суперкубок Голландии. ПСВ побеждает с разгромом

В воскресенье официально открылся футбольный сезон в Голландии. Отметим, что на 90-й минуте Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.



2 авуста. Амстердам. Стадион «Амстердам-АренА»

Гронинген - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — де Йонг, 25; 0:2 - Махер, 50; 0:3 - де Йонг, 63.