Суперкубок Голландии. ПСВ побеждает с разгромом

Видали мы этот ПСВ. Травокуры. Стадион, правда, красивый.
В воскресенье официально открылся футбольный сезон в Голландии. Отметим, что на 90-й минуте Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.
2 авуста. Амстердам. Стадион «Амстердам-АренА»
Гронинген - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 — де Йонг, 25; 0:2 - Махер, 50; 0:3 - де Йонг, 63.
ПСВ Эйндховен: Зут, Брума, Исима-Мирен, Ариас, Поульсен (Бренет, 69), Проппер, Махер (Перейро, 85), Хендрикс, Локадия (Гуардадо, 74), де Йонг, Нарсинг.
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