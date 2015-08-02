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    Суперкубок Голландии. ПСВ побеждает с разгромом

    В воскресенье официально открылся футбольный сезон в Голландии. Отметим, что на 90-й минуте Андрес Гуардадо не реализовал пенальти.
    2 авуста. Амстердам. Стадион «Амстердам-АренА»
    Гронинген - ПСВ Эйндховен - 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — де Йонг, 25; 0:2 - Махер, 50; 0:3 - де Йонг, 63.
    ПСВ Эйндховен: Зут, Брума, Исима-Мирен, Ариас, Поульсен (Бренет, 69), Проппер, Махер (Перейро, 85), Хендрикс, Локадия (Гуардадо, 74), де Йонг, Нарсинг.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 20:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 3 августа 2015, 00:34

      Видали мы этот ПСВ. Травокуры. Стадион, правда, красивый.

      0
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      Рейтинг: +11

      el rubio 2 августа 2015, 23:40

      доказали что и без депая играть умеют. правда в суперкубке ))

      0
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      Рейтинг: +11

      nikita_z_ch 2 августа 2015, 21:44

      Вспомнилась победа Зенита над ПСВ)

      1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative > nikita_z_ch 2 августа 2015, 21:50

      Значит Зенит супер обладатель супер-супер кубка Голандии))

      2
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      Рейтинг: +17

      ANDY38 > NK-creative 2 августа 2015, 23:22

      )))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 21:01

      Это предполагалось

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      Рейтинг: +24

      swot 2 августа 2015, 21:00

      ;)

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      Рейтинг: +28

      Ira55927 2 августа 2015, 20:57

      ПСВ был намного сильнее

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