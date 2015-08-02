Чельстрем: «ЦСКА был слишком силен для «Спартака»

очередной бред журналистов.
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МЯмуары пЯшите, мусьё!
Бывает...
Все в прошлом
Спартак по-сути сильная команда но нужен тренер который психологически поможет им побеждать)
А в Питере даже бачки с добавлением природного газа не помогли обыграть Великий Спартак!
Конюшня тогда с нами играла новыми копытами с добавлением палладия для скорости...жаль что это не приравнивались к допингу! Вот такими средствами под руководством Леннорыча и был выигран этот матч!
Доктор «Спартака» Лю Хуншэнь рассказал о нетрадиционных методах китайской медицины.
– В Китае людей лечат не только травами или животными. Даже камнями.
– Мамочки. Ударотерапия?
– Нет, камни принимают внутрь.
– Через какое отверстие организма? И не плашмя ли?
– В толченом виде, через рот. Обычный гипс, скажем, хорош не только при переломах. Если добавить его в настой из трав, уйдут и кашель, и температура.
– А если гипс застынет в кишках?
– Нужно насыпать граммов двадцать в мешочек или марлю и прокипятить вместе с травами. Можно даже в простой воде. Потом выпить. Или вот песок… Да всем можно человека лечить! Детский [кю] знаете?
– Кто ж его не знает.
– Надо есть.==========================гы-гы спартак не перестаёт радовать! гы-гы ну не могут красно белые без разных стимуляторов, вот и до кала уже добрались! гы-гы
Главный тренер «Спартака» Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в заявке на сегодняшний матч.
- Сегодня утром Артем проснулся, у него была температура. Поэтому из гостиницы его отправили домой.
Слишком много г на сожрал, вот и перешел в зенит.
Забавно то, что он болельщиков боялся. Понимал что за такую игру команды пряниками не накормят...