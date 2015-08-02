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    Чельстрем: «ЦСКА был слишком силен для «Спартака»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрем вспомнил дерби против ЦСКА, сообщает Sports.ru.
    «80 тысяч болельщиков в «Лужниках», тысячи солдат. Я никогда не забуду эту атмосферу. К сожалению, мы почти всегда проигрывали в то время, когда я выступал за «Спартак». Армейский клуб ЦСКА был слишком силен для нас. Но Москва — большой город, и после поражений можно было спокойно по нему передвигаться и не быть замеченным болельщиками. В Лионе и Ренне было по-другому», - сказал швед.

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    Источник: Sports.ru

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    02.08.2015 20:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 08:41

      очередной бред журналистов.

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL > proеzd2 3 августа 2015, 11:55

      Ну почему же бред журналистов,это интервью бывшего мясного.

      0
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 3 августа 2015, 08:22

      МЯмуары пЯшите, мусьё!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 07:05

      Бывает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 3 августа 2015, 06:11

      Все в прошлом

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:38

      Спартак по-сути сильная команда но нужен тренер который психологически поможет им побеждать)

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 августа 2015, 23:28

      А в Питере даже бачки с добавлением природного газа не помогли обыграть Великий Спартак!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 августа 2015, 23:26

      Конюшня тогда с нами играла новыми копытами с добавлением палладия для скорости...жаль что это не приравнивались к допингу! Вот такими средствами под руководством Леннорыча и был выигран этот матч!

      0
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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 2 августа 2015, 22:23

      Доктор «Спартака» Лю Хуншэнь рассказал о нетрадиционных методах китайской медицины.

      – В Китае людей лечат не только травами или животными. Даже камнями.

      – Мамочки. Ударотерапия?

      – Нет, камни принимают внутрь.

      – Через какое отверстие организма? И не плашмя ли?

      – В толченом виде, через рот. Обычный гипс, скажем, хорош не только при переломах. Если добавить его в настой из трав, уйдут и кашель, и температура.

      – А если гипс застынет в кишках?

      – Нужно насыпать граммов двадцать в мешочек или марлю и прокипятить вместе с травами. Можно даже в простой воде. Потом выпить. Или вот песок… Да всем можно человека лечить! Детский [кю] знаете?

      – Кто ж его не знает.

      – Надо есть.==========================гы-гы спартак не перестаёт радовать! гы-гы ну не могут красно белые без разных стимуляторов, вот и до кала уже добрались! гы-гы

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > КОТЛИН 2 августа 2015, 22:32

      Главный тренер «Спартака» Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в заявке на сегодняшний матч.

      - Сегодня утром Артем проснулся, у него была температура. Поэтому из гостиницы его отправили домой.

      Слишком много г на сожрал, вот и перешел в зенит.

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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН > mgordeev 2 августа 2015, 22:46

      в Зенит Дзюба перешел за титулами и чтобы играть в ЛЧ! гы-гы со спартаком ему это не светило никак! гы-гы а по поводу кала...это китаец из команды аленичева, так что скорее Дзюба сбежал из спартака что бы не жрать [кю] как все остальные! гы-гы

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > КОТЛИН 2 августа 2015, 22:50

      Китаец в Спартаке уже лет 7 если что. Ну поглядим на игру в ЛЧ. Обычно у вас там рекорды.

      Кстати когда Дзюба играл за нас, титулов не было. Даже суперкубок вы взяли, убрав его с поля.

      Так что титулы - тоже поглядим.

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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec > КОТЛИН 3 августа 2015, 09:19

      Ежегодно смотрим, игры бздунита в ЛЧ! :)))
      Смех, да и только!!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 2 августа 2015, 22:10

      Ну я тут статистику посмотрел. Ким в клубе с лета 2012. За это время цска выиграли 3 раза, Спартак 2 раза, одна ничья. Как-то не видится глобального превосходства. Может оно в голове у Кима просто?

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      Рейтинг: +17

      Карапузззик 2 августа 2015, 22:00

      Забавно то, что он болельщиков боялся. Понимал что за такую игру команды пряниками не накормят...

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