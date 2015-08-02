Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Проиграла лучшая команда»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал исход воскресного матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» (0:1), сообщает ВВС.
    «Лучший клуб уступил. Мы были более инициативными, контролировали мяч и игру. Забить три гола было сложно потому, что соперник стоял возле своих ворот. «Арсенал» защищался едва ли не всей командой. Поздравляю его, что он играл организованно у «рамки». Видимо, в этом году будет очень тяжелая борьба за титул в АПЛ. Наши конкуренты тратят много денег на усиление, чего нельзя сказать о «Челси». У нас есть только пять защитников — этого мало», - сказал португалец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:27

      Скромняга...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:47

      Маур как всегда острословит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 3 августа 2015, 07:45

      Ну надо же как то отмазаться от СОВСЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО поражения :DDD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Belars 3 августа 2015, 04:04

      Отдыхает пока после Копа Америка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Belars 3 августа 2015, 00:46

      И это еще Санчес с Уилшером балду гоняют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      el rubio 2 августа 2015, 23:42

      самоуверенный моур.люблю его интервью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 2 августа 2015, 23:14

      Игра забудется,а результат останется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 2 августа 2015, 23:13

      Выкрутился......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 2 августа 2015, 23:00

      "Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть" - Маур.
      А не скучно остаться без трофея? Все видели как вы играли твой бред ни о чём не говорит. Прошло время 1-9-1. Арсенал сыграл очень грамотно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 августа 2015, 22:40

      Боаш и Моуриньо,олного поля ягоды

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11